〈消費趨勢〉台北君品重定位 拚房價再增15% 示警台幣升值有衝擊

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-07 17:20

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雲品 (2748-TW) 旗下君品酒店今 (7) 日迎來營運第 15 周年，雲品董事長盛治仁表示，飯店將重新定位為「都會渡假酒店」，在台北眾多的商務飯店中做出差異化，目標推升今年平均房價再成長 15%。

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盛治仁進一步說明，台灣入境復甦原本就相對落後，觀光產業面臨嚴峻考驗，因此，要積極做出市場區隔， 君品酒店去年平均房價 4867 元，住房率 73.7%，今年第一季住房率仍有 70%，平均房價更達 5522 元，其中，日本客逐漸復甦，占比約 30%，而美國客占比也約 20%。

君品長年以獨特的歐洲古典氛圍與藝術氣息營運，盛治仁說， 母集團雲朗觀光在台灣、義大利、阿布達比和杭州等地的經營，都致力於文化藝術的交流，君品也要回到旅遊業的本質和初心，扮演文化溝通的橋樑角色。