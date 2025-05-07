〈消費趨勢〉台北君品重定位 拚房價再增15% 示警台幣升值有衝擊
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-07 17:20
雲品 (2748-TW) 旗下君品酒店今 (7) 日迎來營運第 15 周年，雲品董事長盛治仁表示，飯店將重新定位為「都會渡假酒店」，在台北眾多的商務飯店中做出差異化，目標推升今年平均房價再成長 15%。
另一方面，對於近期匯率大幅變化，盛治仁說，外國客占比已回到疫情前 85%，但新台幣升值對本土旅遊有衝擊，業者恐要思考最壞的情況。
盛治仁進一步說明，台灣入境復甦原本就相對落後，觀光產業面臨嚴峻考驗，因此，要積極做出市場區隔， 君品酒店去年平均房價 4867 元，住房率 73.7%，今年第一季住房率仍有 70%，平均房價更達 5522 元，其中，日本客逐漸復甦，占比約 30%，而美國客占比也約 20%。
君品長年以獨特的歐洲古典氛圍與藝術氣息營運，盛治仁說， 母集團雲朗觀光在台灣、義大利、阿布達比和杭州等地的經營，都致力於文化藝術的交流，君品也要回到旅遊業的本質和初心，扮演文化溝通的橋樑角色。
君品酒店以「晨光如詩，台北夢迴托斯卡尼」為主題，轉化為都會度假酒店，引進義大利慢食文化，成為大台北地區首家將早餐供應時段延長至中午 12 點的五星級酒店，並提升行政樓層餐飲服務，更開放 6 樓茶苑餐廳，作為行政樓層賓客專屬用餐場域。
- AI泡沫會不會重演？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多