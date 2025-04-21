Q2國際展會陸續登場 雲品旗下君品住房率已破7成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-21 09:59

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隨著台北國際車電展、台北國際電腦展 (COMPUTEX TAIPEI) 將於 4-5 月陸續登場，台北五星飯店均接到不少商務住房和宴會訂單，雲品指出，旗下鄰近台北車站的君品酒店位於交通五鐵共構樞紐、地理位置優越，對商務與觀光旅客皆具高度吸引力，第二季住房率已達 72%。

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隨著歐美商務客快速回流，君品今年積極強化行政樓層服務，以提升高端旅客體驗，並透過官網平台，持續推出多元化住宿商品，擴大直客銷售通路效益。

君品規劃，提升行政酒廊翰林軒的餐飲服務與單點料理，目前已有效提升 26.1% 的行政樓層住用率，隨著 5 月台北電腦展、母親節檔期到來，看好將助攻住房和餐飲聚餐商機。

另一方面，新加入的高端宴會宅邸芃卓 (le beaujour)，總詢問數已破百場活動，雲品說明，現正籌備中的委託經營據點，分別有台東機關車庫、雲品酒店杭州、台南宜樂安平、南投埔里興悅溫泉 Villa Resort、嘉義太保光禹野奢 Villa Resort、台中富貴天心味丹溫泉 Villa Resort、新北烏來蘇卡利 漫活 溫泉 Villa Resort 等 7 處。