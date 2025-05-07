支持科技創新！中國人民銀行與證監會擴大科技創新債券發行範圍

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 17:18

‌



為提升科技創新能力，中國人民銀行和中國證券監督管理委員會（證監會）於週三（7 日）聯合發布了支持發行科技創新債券（科創債）的公告，旨在豐富科創債的產品體系並完善相關配套支持機制。

根據公告，這一系列措施將進一步促進中國科技創新領域的發展，並改善市場環境，為更多科技企業提供資金支持。

‌



公告指出，科創債的發行範圍將得到顯著擴展。除了原有的科技新創企業，商業銀行、證券公司以及金融資產投資公司等金融機構，也可參與科創債的發行。這一措施將為科技創新領域提供更多的資金來源，並促進金融機構的多元化參與。

據悉，此次公告強調了對募集資金使用的靈活性，新增支持私募股權投資機構及創業投資機構發行科創債。

以往，中國股權投資機構發行的科創債只能投向創業投資基金和政府出資的產業基金，但這次政策將其範圍擴展至私募股權投資基金，這不僅提升了資金使用的靈活度，也有助於中小型科技企業獲得更多的資金支持。

上海證券交易所也正積極推動投融聯動，提升科創債的市場活躍度。

自 2023 年以來，上海證券交易所已開始推出科創債的做市商服務，並透過降低進場門檻、提供優惠條件等方式，吸引更多資金流入科技創新領域，預計將進一步促進科創債市場的健康發展，並有助於企業以更低成本進行融資。

截至目前，中國的科創債市場已突破兆元規模，並且發行規模逐步擴大。此次政策的出台，將進一步加速科創債的市場化進程，未來有望見證更多科創債項目的落地，並為中小型科技企業的資金需求提供更好的支持。