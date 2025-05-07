群光Q1賺15.9億元季減逾三成 EPS 2.19元 回應美系客戶擴大泰國產能

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-05-07 15:50

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電腦零組件廠群光 (2385-TW) 今 (7) 日公告第一季財報，15. 稅後純益 15.9 億元，季減 34.1%，年減 9.6%，每股純益 2.19 元，創近兩年新低；群光表示，積極擴大泰國製造基地，回應美系客戶加速需求，預計今年泰國廠營收貢獻將從去年兩成提升至 25% 至 30%。

群光第一季營收 232.8 億元，年增 1.9%，季減 11.3%；毛利率 18.5%，季減 1 個百分點，年減 1.7 個百分點；營業利益 21.4 億元，季減 14%，年減 5.9%；營益率 9.2%，季減 0.3 個百分點，年減 0.8 個百分點。稅後純益 15.9 億元，季減 34.1%，年減 9.6%，每股純益 2.19 元。

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群光表示，雖處於傳統淡季，群光第一季三大產品線中電源營收年增 5% 表現最佳，鍵盤次之。其中高單價鍵盤持續成長，LED 背光筆電鍵盤滲透率維持在 45% 的高水準，平板鍵盤則成長強勁；影像產品因已進入出貨淡季，呈現小幅衰退，但筆電鏡頭模組與商用監控攝影機表現仍佳。

面對地緣政治與關稅不確定性，群光表示目前訂單穩定，正全力配合客戶需求出貨。該公司製造基地位於中國與泰國，今年將按既定計畫擴張泰國製造，目前泰國廠以 AI 影像及網通產品為主力，今年將加速導入筆電相關產品線。

群光在泰國共有三座廠房，其中一座已滿載，今年將繼續提升另外兩座廠的產能。去年泰國廠貢獻營收約兩成，今年預計可提升至 25% 至 30%，協助客戶建立更彈性的製造鏈。

展望第二季，法人預估群光營收將季增 5% 至 10%，年增小幅成長，獲利可望持續穩定成長。