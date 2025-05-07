東科-KY 4月營收創同期第三高 台幣僅為財報幣別無兌換匯損

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-05-07 14:39

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聲學 ODM 廠東科 - KY(5225-TW) 今 (7) 日公告 4 月營收為新台幣 9.4 億元、累計前 4 月為 36.3 億元，皆創歷史同期第三高；東科 - KY 表示，因屬 KY 公司，在台無工廠也無須兌換台幣需求，因此並無新台幣兌換損失。

東科 - KY 4 月營收 9.4 億元，月減 6.3%、年減 10.7%；累計前 4 月營收 36.3 億元，較去年同期減少 4.8%。

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東科 - KY 表示，本公司為 KY 公司，在台並無製造工廠也沒有兌換新台幣之必要，新台幣僅是報表表達貨幣，此前新台幣暴力升值本公司並無新台幣兌換損失，唯營收、成本、費用表達會因台幣升值而同步減少，相關三率比率大致相當。