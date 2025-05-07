威剛4月營收創同期新高 Q2營運好上加好

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-07 14:50

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記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (7) 日公布 4 月營收 39.17 億元，受惠記憶體現貨價與合約價強勢走升，月增 4.65%，年增 1.79%，並攀上 13 個月新高。

威剛董事長陳立白表示，目前公司訂單滿手，工廠已經連續第三個月加班生產，看好記憶體供需情勢轉佳，加上美國對等關稅暫緩效應，預期本季營運可望好上加好，不僅業績穩步升溫，整體績效也將明顯優於第一季。

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陳立白指出，由於 HBM 產能排擠與 NAND Flash 減產效應同步顯現，目前上游記憶體供貨都相當吃緊，加上先前市場庫存調整已告一段落，產業供給端與需求面幾乎沒有負面因素，因此第二季 DRAM 與 NAND Flash 合約價也如先前預期反轉走揚。

陳立白也看好即將登場的台北國際電腦展，各項 AI 應用、邊緣運算與機器人等新產品都將傾巢而出，將繼續推升全球記憶體位元需求成長，支撐價格呈向上格局。

威剛受惠客戶備貨動能持續加溫，威剛 4 月營收成長至 39.17 億元，月增 4.63%、年增 1.78%，已是連續第 4 個月增長。