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鉅亨速報

營收速報 - 天剛(5310)4月營收19萬元年增率高達105.43％

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 17:15


天剛(5310-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣19萬元，年增率105.43%，月增率472.73%。

今年1-4月累計營收為28萬元，累計年增率-37.39%。

最新價為46.9元，近5日股價下跌0%，相關資訊服務類指數下跌-1.81%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-11 張
  • 外資買賣超：-11 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 19萬 105% 473%
25/3 3萬 -74% -43%
25/2 6萬 287% 1833%
25/1 3,000.00 -99% -98%
24/12 18萬 -96% 176%
24/11 7萬 -22% -68%

天剛(5310-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為系統整合、維運服務及遊戲軟體開發、銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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