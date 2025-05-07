營收速報 - 天剛(5310)4月營收19萬元年增率高達105.43％
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 17:15
今年1-4月累計營收為28萬元，累計年增率-37.39%。
最新價為46.9元，近5日股價下跌0%，相關資訊服務類指數下跌-1.81%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-11 張
- 外資買賣超：-11 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|19萬
|105%
|473%
|25/3
|3萬
|-74%
|-43%
|25/2
|6萬
|287%
|1833%
|25/1
|3,000.00
|-99%
|-98%
|24/12
|18萬
|-96%
|176%
|24/11
|7萬
|-22%
|-68%
天剛(5310-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為系統整合、維運服務及遊戲軟體開發、銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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