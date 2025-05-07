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鉅亨速報

營收速報 - 智原(3035)4月營收17.00億元年增率高達97.51％

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 17:15


智原(3035-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣17.00億元，年增率97.51%，月增率-51.19%。

今年1-4月累計營收為91.38億元，累計年增率165.68%。

最新價為175.5元，近5日股價下跌-3.26%，相關半導體業上漲1%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-371 張
  • 外資買賣超：+488 張
  • 投信買賣超：+41 張
  • 自營商買賣超：-900 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 17.00億 98% -51%
25/3 34.83億 312% 23%
25/2 28.37億 245% 154%
25/1 11.18億 23% 1%
24/12 11.02億 14% 20%
24/11 9.21億 -1% -1%

智原(3035-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為特殊應用積體電路設計(ASIC)。特殊應用積體電路設計用矽智財及系統平台(IP & System Platform)。特殊應用積體電路電子設計、自動化軟體工具(ASIC EDA Tools)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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