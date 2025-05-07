營收速報 - 智原(3035)4月營收17.00億元年增率高達97.51％
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 17:15
今年1-4月累計營收為91.38億元，累計年增率165.68%。
最新價為175.5元，近5日股價下跌-3.26%，相關半導體業上漲1%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-371 張
- 外資買賣超：+488 張
- 投信買賣超：+41 張
- 自營商買賣超：-900 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|17.00億
|98%
|-51%
|25/3
|34.83億
|312%
|23%
|25/2
|28.37億
|245%
|154%
|25/1
|11.18億
|23%
|1%
|24/12
|11.02億
|14%
|20%
|24/11
|9.21億
|-1%
|-1%
智原(3035-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為特殊應用積體電路設計(ASIC)。特殊應用積體電路設計用矽智財及系統平台(IP & System Platform)。特殊應用積體電路電子設計、自動化軟體工具(ASIC EDA Tools)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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