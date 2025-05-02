賴清德：2032年前穩定供電沒問題 目前缺的是綠電
鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-02 15:56
台灣產業受美國對等關稅衝擊，總統賴清德今 (2) 日至新北市產業園區與業者座談，持續展開傾聽之旅。會中新北市長侯友宜反應，業者憂心缺電危機，賴清德表示，經過經濟部盤點， 台灣 2032 年以前穩定供電無慮，也強調台灣經濟仍具韌性，盼將危機化為轉機、再轉為商機。
針對能源部分，賴清德表示，台灣的電力即使計入人工智慧與半導體產業的成長，至少到 2032 年，供電沒有問題，但企業界大多反映的是「漲電價」與「缺綠電」，目前政院通過 4,100 億元的特別預算，納入補助台電財務的 1,000 億元，回應業界希望台電不要調漲電費的訴求。目前台灣現在缺的是綠電，因此政府也積極地推動各項綠能建設，除了風電、太陽能，未來也會著重在水力、地熱發電、氫能源等新興科技發電，盼協助產業發展。
針對美國對等關稅影響，賴清德表示，台灣經濟產業跟一些國家不同，中小微型企業數高達 150、160 萬家，佔比登記家數的 98%，提供全國 916 萬個就業機會，佔勞工 8 成左右，看得出來台灣中小微型企業是台灣經濟發展的關鍵，政府也關心中小微型企業，在這波對等關稅受到的衝擊。
在與美國的關稅談判進程上，賴清德表示，已進行第一次，後續會持續進行，政府秉持三個原則，第一，確保國家利益、第二，要維護台灣產業發展的空間、第三，不會犧牲任何一個行業。
賴清德重申，包括國際貨幣基金組織 (IMF) 調降多國今年的經濟成長率預估，但台灣不降反升，第一季經濟成長率達 5.37%，也有 65% 的產品是銷售到美、中以外的地方，這些都是台灣幾年來展現的經濟產業發展韌性，他希望業者要對自己要有信心。
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