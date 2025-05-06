北宜高鐵環評初審未過 鐵道局：目標今年Q3通過

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-06 21:26

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台北延伸宜蘭高鐵案，近日進行環境影響評估專案小組初審，由於環評委員要求補正資料再審，交通部鐵道局副局長呂新喜今 (5) 日表示，近期會儘速補充資料給環境部，力拼今年第 3 季通過環評後，將綜規報告呈報交通部，待政院核定後，就展開基本設計審議作業。

環境部昨 (5) 日舉辦高鐵延伸宜蘭環評初審，環評委員提出 15 項意見，最後建議開發單位鐵道局補充修正後再審。

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對此，鐵道局今天表示，環評審查是確認計畫對環境所生影響及改善對策是否可被接受的重要程序，但仍須待行政院核定綜合規劃報告後，才能確認計畫的可行性與必要性，環評通過與行政院核定是計畫推動的 2 大要件，鐵道局將依據初審結論，積極進行資料補充與說明，儘速再提專案小組審查。

面對外界質疑北宜高鐵案可行性評估程序，呂新喜表示，據政院在 2011 年 11 月針對南港至花蓮提速改善計畫 (即北宜新線) 函示，交通部須從公共運輸與運具整合角度，整體分析計畫「各項可能方案」，依法進行環境影響評估，經綜合評估可行後，再提送綜規報告報行政院核定。但原本計畫涉及翡翠水庫保護區， 一旦繞行，節省時間效益有限，加上台鐵在南港端沒有預留分叉介面，無法繼續進行，因此後來在 2019 年改採高鐵方案續行規劃與環評。