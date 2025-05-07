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鉅亨速報

營收速報 - 奇鋐(3017)4月營收91.08億元年增率高達75.56％

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 14:15


奇鋐(3017-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣91.08億元，年增率75.56%，月增率7.03%。

今年1-4月累計營收為324.41億元，累計年增率58.27%。

最新價為517元，近5日股價上漲7.55%，相關電腦週邊上漲2.77%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+5734 張
  • 外資買賣超：+4452 張
  • 投信買賣超：+2082 張
  • 自營商買賣超：-800 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 91.08億 76% 7%
25/3 85.10億 68% 6%
25/2 80.22億 76% 18%
25/1 68.01億 20% 3%
24/12 66.31億 18% -8%
24/11 71.92億 29% 2%

奇鋐(3017-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C電子產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報4月營收奇鋐

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