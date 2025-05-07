營收速報 - 奇鋐(3017)4月營收91.08億元年增率高達75.56％
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 14:15
今年1-4月累計營收為324.41億元，累計年增率58.27%。
最新價為517元，近5日股價上漲7.55%，相關電腦週邊上漲2.77%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5734 張
- 外資買賣超：+4452 張
- 投信買賣超：+2082 張
- 自營商買賣超：-800 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|91.08億
|76%
|7%
|25/3
|85.10億
|68%
|6%
|25/2
|80.22億
|76%
|18%
|25/1
|68.01億
|20%
|3%
|24/12
|66.31億
|18%
|-8%
|24/11
|71.92億
|29%
|2%
奇鋐(3017-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C電子產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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