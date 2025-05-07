Meta祖克柏與微軟納德拉對談：AI如何重塑產業、生產力與開發模式

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 16:50

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在 Meta(META-US) 首屆 LlamaCon 開發者大會上，Meta 執行長馬克 · 祖克柏（Mark Zuckerberg）與微軟 (MSFT-US) 執行長薩蒂亞 · 納德拉（Satya Nadella）罕見同台對談，聚焦生成式 AI 與大型語言模型（Large Language Models, LLMs）的未來發展與深遠影響。

兩位科技巨頭一致認為，AI 正快速演化為下一波關鍵科技平台，將從根本上改變人類與科技的互動方式，並帶動全球產業與工作模式的全面升級。

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AI 進入「深度應用」時代：多模型協作將成主流

納德拉指出，生成式 AI 正從單一模型應用邁向「深度應用」（deep applications），也就是多個大型語言模型之間的協同合作，能夠自動分工處理複雜任務。他將此變革比喻為與雲端運算、行動網路同等規模的技術轉型。

這種架構不只是回答問題或生成文字，而是由 AI 代理（Agents）各司其職，透過明確的流程與 API 溝通完成整體任務。這不僅將重新定義軟體的架構，也會改變使用者與系統的互動方式。

納德拉強調，當技術的能力與成本曲線同步下降時，企業對 AI 的採用率將迅速上升，開啟全新的商業模式與軟體經濟生態。

工程師將領導 AI「智慧小隊」：人機協作成為新常態

祖克柏預測，隨著 AI 能力持續提升，到了 2026 年，AI 將能協助完成超過 50% 的應用程式開發工作。他更提出一種全新的工作模式：未來的工程師將不只是撰寫程式的人，而是負責指揮一支由多個 AI 模型組成的「智慧小隊」。

這些 AI 代理將專責不同任務，例如前端設計、後端邏輯、測試與除錯等，工程師則作為總指揮者協調整體開發流程。

這樣的協作模式不僅大幅提高開發效率，也將徹底改變團隊分工的概念，為工程教育與軟體產業帶來根本轉變。

開源與閉源模型並行發展，打造多元 AI 生態系

在談及 AI 模型的開發路線時，納德拉與祖克柏則都強調「開源與閉源並行」的重要性，指出隨著企業對 AI 部署的彈性、安全與可控性要求日增，開源模型不僅能促進創新，還能為使用者提供更高自由度的自訂能力。

納德拉指出，微軟的 Azure 平台正致力於打造世界級 AI 基礎設施，結合運算資源、儲存空間與 AI 加速器，讓開發者與企業用戶能夠自由選擇最合適的模型，無論是開源的 Meta Llama 系列，還是微軟與 OpenAI 合作的商用模型，皆可無縫整合於工作流程之中。

AI 重塑企業生產力：程式碼生成與錯誤修復自動化

AI 已逐漸成為企業開發流程中的生產力引擎。納德拉透露，目前微軟內部已有多達 20% 至 30% 的程式碼由 AI 生成，主要集中在 Python 與 C# 等高使用率語言。

透過 GitHub Copilot 與 SWE Agent 等工具，開發人員能快速完成重複性程式設計任務，並加快測試與錯誤修復流程。

這不僅提高軟體交付速度，也釋放開發者的創造力，讓他們能專注於解決更具策略性或創新性的挑戰。

祖克柏也補充指出，Meta 預估在未來幾年內，AI 協助的程式開發比例可能將超過一半，對整個產業的效率提升與人才培育模式將帶來巨大衝擊。

AI 擴展應用場景：助力銷售、客服與內容創作

生成式 AI 的影響早已不局限於軟體工程領域。納德拉與祖克柏皆強調，知識型工作者同樣可從 AI 中獲得巨大效益。以業務、客服與行銷等部門為例，AI 可即時整合內外部資料，幫助銷售人員製作個人化簡報、客服人員快速回應用戶問題，甚至讓內容創作者更有效率地撰寫報告或企劃。

這種轉變代表數位工作流程將從「事前準備」模式，進化為「即時應對」機制，企業將擁有更快的決策週期與更高的反應能力。