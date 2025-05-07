涉房地產金融！中國金融監管總局將推出8項增量政策

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-07 10:50

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中國國新辦周三（7 日）舉行記者會，中國人民銀行（央行）、國家金融監督管理總局、中國證券監督管理委員會負責人介紹「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」有關情況，並答記者問。

據《中國房地產報》報導，國家金融監督管理總局局長李雲澤表示，近期將推出以下 8 項增量政策：

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一是加快提出與房地產發展新模式相適配的系列融資制度，持續鞏固房地產市場穩定態勢。

二是進一步擴大保險資金長期投資試點範圍，為市場引入更多增量資金。

三是調整監管規則，進一步調降保險公司股票投資風險因子，支持穩定和活躍資本市場。

四是儘快推出支持小微企業、民營企業融資一攬子政策，做深做實融資協調工作機制，以穩企業、穩經濟。

五是制定實施銀行業保險業護航外貿發展系列政策措施，對受關稅影響較大的市場主體提供精準服務，全力幫扶穩定經營，拓展市場。

六是修訂提出併購貸款管理辦法，促進產業加快轉型升級。

七是將發起設立金融資產投資公司的主體，擴展至符合條件的全國性商業銀行，加大對科創企業的投資力度。