巴菲特仍避談中國市場：只投資「自己理解的業務」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-07 08:33

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在美國內布拉斯加州奧馬哈舉行的 波克夏 · 海瑟威（Berkshire Hathaway）(BRK.B-US) 年度股東大會 上，94 歲的「股神」華倫 · 巴菲特（Warren Buffett） 再度選擇對中國市場保持低調，幾乎未提及任何相關計畫。

這場大會也是他作為執行長的「最終告別演出」，他正式宣布將於 2025 年底卸任，接班人將是副董事長格雷格 · 阿貝爾（Greg Abel）。

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巴菲特多次強調只投資在「自己理解的業務」，中國市場在其眼中仍充滿制度風險與文化隔閡。他曾明言：「能力圈的大小不重要，知道邊界才是關鍵。」

儘管美股近期表現震盪，巴菲特仍冷靜判斷。他透露，波克夏已連續十季淨賣出股票，目前現金儲備高達 3477 億美元，創下歷史新高。這背後的考量包含對美國政府赤字與宏觀政策的擔憂，巴菲特也暗示，美元的全球地位正在受到挑戰。

值得注意的是，在這次大會中，巴菲特多次談及「貿易應非武器」的概念，並批評美國近期的保護主義政策與關稅行為。他認為，美國應避免對他國炫耀經濟成就或採取傲慢態度。然而，即使在談論貿易議題時，他仍刻意避談中國市場，展現出對當前地緣政治風險的高度敏感。

與對中國的保守形成對比，巴菲特對日本五大商社（如伊藤忠、三菱商事等）表達極高讚賞，表示計劃長期持有 50 至 60 年。他認為日本企業文化與管理方式更貼近自己的投資哲學，並坦言「早該投更多資金」。