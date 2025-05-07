晶睿亞太業務首季成長3成 積極布局東南亞市場

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-05-07 13:04

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吳永偉指出，晶睿通訊台灣市場去年成長達 50%，展現品牌在本地市場的強勁表現，而根據市場研究報告，雲端安防市場預計至 2030 年將達 93 億美元規模，年複合成長率約 19.9%，產業發展潛力可觀。

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吳永偉提到，在東南亞市場布局方面，晶睿已在越南設立當地業務代表，未來將著重智慧交通領域發展，越南交通狀況亟待改善，政府正積極推動相關智慧解決方案，契合公司發展策略；而新加坡，則以智慧城市為主要發展方向；泰國市場則同時涵蓋智慧工廠、智慧交通及智慧城市多元應用。

吳永偉表示，晶睿通訊選擇透過經銷商制度進軍各國市場，以協力合作方式參與當地政府標案，而非直接承接專案，晶睿主要扮演技術與解決方案提供者角色，由當地經銷夥伴負責商案開發與執行。

吳永偉指出，晶睿在台灣已成功打入校園安全與能源設備等領域，紐澳地區則有智慧城市成功案例，包括車流引導與監控系統，晶睿在全球市場獨特優勢為混合雲解決方案，同時具備地端設備與雲端整合能力，有別於競爭對手單一雲對雲或純地端模式。

在本次 Secutech 展會中，晶睿推出整合視覺語言模型的 AI-Hub 自然語言搜尋功能，讓用戶只需輸入口語化敘述如「昨天車道前的白色特斯拉」，即可從海量影像中迅速鎖定目標。該創新技術已在四月美西國際安全科技展引起關注，增強事件調查效率。