IBM執行長Arvind Krishna呼籲川普政府：增加聯邦AI研發資金

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-07 14:21

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國際商業機器 IBM(IBM-US) 執行長 Arvind Krishna 強烈主張，美國聯邦政府不應該減少人工智慧（AI）及相關技術的研發資金，還應該增加這些支出。他強調，無論是 IBM 還是他本人，都堅定支持增加聯邦資金投入 AI 研發，以促進美國在全球科技競爭中的領先地位。

據報導，IBM 因聯邦政府削減研發資金而遭遇困難。根據 IBM 的第一季度財報，該公司透露有 15 個聯邦合約被取消，這些合約原本預期將帶來約 1 億美元的未來支出。

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自上任後，美國總統川普就提議大幅削減聯邦科學研究預算。美國國家科學基金會（NSF）及其下屬的技術、創新與合作夥伴署（TIP）預算遭遇大幅削減，許多員工面臨裁員風險。

川普政府提出，將削減 NSF 預算的超過一半，並將這些削減的資金稱為「浪費」與「政治正確」支出。

川普政府提出，將削減 NSF 預算的超過一半。（圖：Shutterstock）

美國國會目前面臨的資金削減威脅，將對 AI 研發項目產生深遠影響。NSF、美國國家衛生院（NIH）和能源部等機構的數十億美元 AI 研發資金正處於風險之中。這些削減將會減少 AI 創新發展的資金支持，對美國的科技領導地位構成挑戰。

此外，川普政府還威脅終止由拜登政府推動的《晶片與科學法案》（CHIPS）。該法案旨在促進美國半導體生產，並專注於支持 AI 專用的半導體製造。

負責執行該法案資金的機構於三月初遭遇大幅削減，進一步加劇了美國在半導體與 AI 領域的競爭壓力。

包括美國軟體與資訊工業協會（SIIA）在內的多個科技行業團體，已經向白宮「AI 沙皇」David Sacks 及商務部長 Howard Lutnick 發函警告，表示聯邦資金削減可能會削弱美國在全球 AI 領域的領導地位。

根據美國國會聯合經濟委員會（JEC）報告，聯邦資金支持的研究每年能帶來 25% 至 40% 的回報，這一回報率遠超頂尖風險投資基金的 15% 至 27%。