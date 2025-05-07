川普：美不急簽貿易協議 要和美國貿易就得「付出代價」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-07 10:10

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美國總統川普於週二（6 日）在白宮發表對貿易談判的最新立場，強調即使美中之間 90 天互徵關稅暫停期限即將到期，他仍不急於簽署任何貿易協議。他表示：「大家都問我什麼時候要簽協議，但我們根本不需要簽協議。」

川普指出，美國其實可以馬上簽訂多項貿易協議，但政府更重視協議是否對國家有利。他強調，美國市場對其他國家來說非常重要，稱「他們更需要我們，而不是我們需要他們。」

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此外，川普也透露，美國未來可能不再推動傳統的自由貿易協定（FTA），轉而對所有出口至美國的國家統一課徵「最低關稅」，不再提供免稅待遇。

川普：美不急簽貿易協議。(圖: REUTERS/TPG)

川普以「超級精品店」自居，稱美國提供最高品質的商品，因此其他國家若想進入美國市場，就必須支付相應代價。

他表示：「我們當然會簽一些協議，但比這更重要的是，我們會設定一個價格，讓想要和美國貿易的國家付出相對的代價。」

川普指出，他將與顧問團隊，包括商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick)、財政部長貝森特 ( Scott Bessent) 與副總統范斯 ( JD Vance)，共同制定「公平且合理」的關稅標準。他強調，這些數字的目的並非懲罰其他國家，而是為了實現互惠互利的貿易關係。