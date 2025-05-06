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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)EPS預估上修至4.17元，預估目標價為76元

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 22:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對聯茂(6213-TW)做出2025年EPS預估：中位數由4元上修至4.17元，其中最高估值4.79元，最低估值3.38元，預估目標價為76元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值4.79(4.79)6.168.2
最低值3.38(3.38)4.745.4
平均值4(3.98)5.456.8
中位數4.17(4)5.436.8

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值33,901,00039,266,00037,882,140
最低值30,535,88033,330,28037,415,000
平均值32,455,03035,639,44037,648,570
中位數32,834,00035,674,00037,648,570

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS2.261.864.949
營業收入
(單位：新台幣千元)		29,377,67725,079,03929,129,71032,524,688

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6213/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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