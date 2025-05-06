鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)EPS預估上修至4.17元，預估目標價為76元
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 22:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對聯茂(6213-TW)做出2025年EPS預估：中位數由4元上修至4.17元，其中最高估值4.79元，最低估值3.38元，預估目標價為76元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|4.79(4.79)
|6.16
|8.2
|最低值
|3.38(3.38)
|4.74
|5.4
|平均值
|4(3.98)
|5.45
|6.8
|中位數
|4.17(4)
|5.43
|6.8
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|33,901,000
|39,266,000
|37,882,140
|最低值
|30,535,880
|33,330,280
|37,415,000
|平均值
|32,455,030
|35,639,440
|37,648,570
|中位數
|32,834,000
|35,674,000
|37,648,570
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|2.26
|1.86
|4.94
|9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,377,677
|25,079,039
|29,129,710
|32,524,688
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6213/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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