CCL廠聯茂首季純益3.37億元年增1.19倍 EPS達0.93元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-06 16:28

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銅箔基板 (CCL) 廠聯茂 (6213-TW) 今 (6) 日公布最新獲利資訊，2025 年第一季稅後純益 3.37 億元，爲 11 季以來新高，季增 54%，年增 1.19 倍，每股純益達 0.93 元，同時，聯茂泰國廠擴建也將於今年上半年投入量產。

聯茂 2025 年第一季營收爲 75.8 億元，毛利率 14.24%，季增 0.9 個百分點，年增 1.5 個百分點，第一季稅後純益 3.37 億元，爲 11 季以來新高，季增 54%，年增 1.19 倍，每股純益達 0.93 元

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聯茂表示，2025 年第一季營收雖較上季微幅下滑，但受惠 AI 伺服器出貨動能挹注以及產能利用率提升，第一季的毛利率和淨利率皆明顯成長。

展望未來，AI 伺服器持續擴大市場對高階銅箔基板的需求，各大美系和中系 CSP 也已表明針對 2025 年 AI 資料中心之資本支出將持續擴增，聯茂 M6、M7、M8 等級之高速材料已放量於多家 AI GPU/ASIC 加速卡終端客戶。

此外，聯茂指出，AI 推理與邊緣 AI 發展加速，帶動各類邊緣運算如 AI PC 等材料升級與板層數增加；未來無論需求來自於 AI 或高階 non-AI 伺服器，以及相關的 Edge-AI 應用如 AI PC，聯茂皆持續全面受惠 AI 所帶來的廣大雲端資料中心和邊緣運算應用長期升級和需求的成長趨勢，公司預期 2025 年營運表現將更勝於 2024 年。

地緣政治影響下，因應客戶在高階電子材料上的需求以及全球供應鏈的變化，聯茂泰國廠擴建也將於今年上半年開始量產，為公司長期成長步調提早奠定基礎。