鉅亨速報 - Factset 最新調查：富世達(6805-TW)目標價調降至900元，幅度約8.16%
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 08:10
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對富世達(6805-TW)提出目標價估值：中位數由980元下修至900元，調降幅度8.16%。其中最高估值1030元，最低估值900元。
綜合評級 - 共有6位分析師給予富世達(6805-TW)評價：積極樂觀6位、保持中立1位、保守悲觀0位。
富世達(6805-TW)今(6日)收盤價為446.5元。近5日股價下跌3.98%，相關零組件業近5日上漲2.5%，集中市場加權指數上漲1.43%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- AI泡沫會不會重演？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 富世達(6805)大漲7.04%，報403元
- 盤中速報 - 富世達(6805)大漲7.01%，報435元
- 盤中速報 - 富世達(6805)股價拉至漲停，漲停價447.0元，成交2,540張
- 盤中速報 - 富世達(6805)大跌7.1%，報445元