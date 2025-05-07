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鉅亨速報 - Factset 最新調查：富世達(6805-TW)目標價調降至900元，幅度約8.16%

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 08:10


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對富世達(6805-TW)提出目標價估值：中位數由980元下修至900元，調降幅度8.16%。其中最高估值1030元，最低估值900元。

綜合評級 - 共有6位分析師給予富世達(6805-TW)評價：積極樂觀6位、保持中立1位、保守悲觀0位。

富世達(6805-TW)今(6日)收盤價為446.5元。近5日股價下跌3.98%，相關零組件業近5日上漲2.5%，集中市場加權指數上漲1.43%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估目標價

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富世達446.5+0.34%

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