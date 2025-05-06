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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)目標價調降至76元，幅度約3.18%

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 22:10


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對聯茂(6213-TW)提出目標價估值：中位數由78.5元下修至76元，調降幅度3.18%。其中最高估值88元，最低估值57元。

綜合評級 - 共有6位分析師給予聯茂(6213-TW)評價：積極樂觀2位、保持中立4位、保守悲觀2位。

聯茂(6213-TW)今(6日)收盤價為66.4元。近5日股價上漲2.47%，相關零組件業近5日上漲2.5%，集中市場加權指數上漲1.43%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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