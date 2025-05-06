鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.VSTLA-US的目標價調升至11.37元，幅度約5.26%
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 20:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Stellantis N.V(STLA-US)提出目標價估值：中位數由10.8元上修至11.37元，調升幅度5.26%。其中最高估值16.66元，最低估值7.96元。
綜合評級 - 共有30位分析師給予Stellantis N.V評價：積極樂觀8位、保持中立20位、保守悲觀2位。
Stellantis N.V今(6日)收盤價為9.45元。近5日股價上漲5.26%，標普指數上漲2.2%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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