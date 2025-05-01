鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.VSTLA-US的目標價調降至12.05元，幅度約6.62%
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 04:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Stellantis N.V(STLA-US)提出目標價估值：中位數由12.91元下修至12.05元，調降幅度6.62%。其中最高估值16.66元，最低估值7.96元。
綜合評級 - 共有29位分析師給予Stellantis N.V評價：積極樂觀7位、保持中立20位、保守悲觀2位。
Stellantis N.V今(1日)收盤價為9.3元。近5日股價上漲6.62%，標普指數上漲5.16%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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