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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.VSTLA-US的目標價調降至12.05元，幅度約6.62%

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 04:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Stellantis N.V(STLA-US)提出目標價估值：中位數由12.91元下修至12.05元，調降幅度6.62%。其中最高估值16.66元，最低估值7.96元。

綜合評級 - 共有29位分析師給予Stellantis N.V評價：積極樂觀7位、保持中立20位、保守悲觀2位。

Stellantis N.V今(1日)收盤價為9.3元。近5日股價上漲6.62%，標普指數上漲5.16%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股STLA市場預估目標價

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