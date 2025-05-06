鉅亨速報 - Factset 最新調查：Leonardo DRS Inc.DRS-US的目標價調升至44元，幅度約4.76%
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Leonardo DRS Inc.(DRS-US)提出目標價估值：中位數由42元上修至44元，調升幅度4.76%。其中最高估值49元，最低估值33元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予Leonardo DRS Inc.評價：積極樂觀6位、保持中立3位、保守悲觀0位。
Leonardo DRS Inc.今(6日)收盤價為41.77元。近5日股價上漲4.76%，標普指數上漲2.2%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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