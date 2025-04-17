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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Leonardo DRS Inc.DRS-US的目標價調升至39元，幅度約4%

鉅亨網新聞中心 2025-04-17 22:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Leonardo DRS Inc.(DRS-US)提出目標價估值：中位數由37.5元上修至39元，調升幅度4%。其中最高估值40元，最低估值33元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予Leonardo DRS Inc.評價：積極樂觀6位、保持中立3位、保守悲觀0位。

Leonardo DRS Inc.今(17日)收盤價為35.785元。近5日股價上漲4%，標普指數下跌3.32%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股DRS市場預估目標價

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Leonardo DRS Inc.35.605-0.85%

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