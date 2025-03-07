鉅亨速報 - Factset 最新調查：Leonardo DRS Inc.DRS-US的目標價調降至37元，幅度約3.9%
鉅亨網新聞中心 2025-03-07 20:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Leonardo DRS Inc.(DRS-US)提出目標價估值：中位數由38.5元下修至37元，調降幅度3.9%。其中最高估值42元，最低估值33元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予Leonardo DRS Inc.評價：積極樂觀5位、保持中立3位、保守悲觀0位。
Leonardo DRS Inc.今(7日)收盤價為29.84元。近5日股價上漲3.9%，標普指數下跌2.1%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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