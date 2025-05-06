鉅亨速報 - Factset 最新調查：CDW CorpCDW-US的目標價調降至216.5元，幅度約3.35%
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 22:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對CDW Corp(CDW-US)提出目標價估值：中位數由224元下修至216.5元，調降幅度3.35%。其中最高估值250元，最低估值160元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予CDW Corp評價：積極樂觀9位、保持中立5位、保守悲觀0位。
CDW Corp今(6日)收盤價為163.625元。近5日股價上漲3.35%，標普指數上漲2.2%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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