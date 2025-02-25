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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Leonardo DRS Inc.DRS-US的目標價調降至38.5元，幅度約3.75%

鉅亨網新聞中心 2025-02-25 22:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Leonardo DRS Inc.(DRS-US)提出目標價估值：中位數由40元下修至38.5元，調降幅度3.75%。其中最高估值42元，最低估值33元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予Leonardo DRS Inc.評價：積極樂觀5位、保持中立4位、保守悲觀0位。

Leonardo DRS Inc.今(25日)收盤價為29.35元。近5日股價下跌3.75%，標普指數下跌2.15%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股DRS市場預估目標價

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Leonardo DRS Inc.29.351.73%

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