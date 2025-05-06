三集瑞Q1純益創新高EPS 3.19元 4月營收同締新猷

電感廠三集瑞 - KY( 6862-TW )6 日公告第一季財報，稅後純益 1.6 億元，創歷史單季新高，季增約 12%、年增 9.5%，每股純益 3.19 元，則為單季次高，三集瑞也公告 4 月營收 2.78 億元，同為歷史單月新高。

三集瑞第一季受惠 AI 伺服器、車用訂單穩健出貨，營收 6.1 億元，年增 15.63%；毛利率 40.56%，較上季、去年同期下滑，營業利益 1.54 億元，年減 2.49%，主要是受到舊有產品面臨價格壓力影響，但在業外匯兌收益等挹注下，仍推升稅後純益創單季歷史新高紀錄。