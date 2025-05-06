三集瑞Q1純益創新高EPS 3.19元 4月營收同締新猷
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-05-06 22:32
電感廠三集瑞 - KY(6862-TW)6 日公告第一季財報，稅後純益 1.6 億元，創歷史單季新高，季增約 12%、年增 9.5%，每股純益 3.19 元，則為單季次高，三集瑞也公告 4 月營收 2.78 億元，同為歷史單月新高。
三集瑞第一季受惠 AI 伺服器、車用訂單穩健出貨，營收 6.1 億元，年增 15.63%；毛利率 40.56%，較上季、去年同期下滑，營業利益 1.54 億元，年減 2.49%，主要是受到舊有產品面臨價格壓力影響，但在業外匯兌收益等挹注下，仍推升稅後純益創單季歷史新高紀錄。
三集瑞也公告 4 月營收 2.78 億元，月增 27.7%、年增 54.6%，公司說明，主要受惠於美國針對中國祭出對等關稅政策，市場出現提前拉貨潮，推升訂單動能；累計三集瑞前 4 月營收 8.88 億元，年增 25.5%。
針對近期美中關稅議題，三集瑞表示，目前公司主要產能與研發中心集中於大陸東莞、蘇州與台灣中和一帶，未來將依客戶需求轉移生產基地至東南亞，並以泰國為首要順位。
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