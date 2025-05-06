營收速報 - 景碩(3189)4月營收32.13億元年增率高達34.51％
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 18:15
今年1-4月累計營收為118.33億元，累計年增率26.11%。
最新價為74.7元，近5日股價下跌-2.63%，相關半導體業上漲3.19%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+555 張
- 外資買賣超：+827 張
- 投信買賣超：+6 張
- 自營商買賣超：-278 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|32.13億
|35%
|2%
|25/3
|31.50億
|29%
|8%
|25/2
|29.13億
|30%
|14%
|25/1
|25.57億
|11%
|-13%
|24/12
|29.46億
|20%
|17%
|24/11
|25.21億
|-0%
|-2%
景碩(3189-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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