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鉅亨速報

營收速報 - 景碩(3189)4月營收32.13億元年增率高達34.51％

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 18:15


景碩(3189-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣32.13億元，年增率34.51%，月增率1.99%。

今年1-4月累計營收為118.33億元，累計年增率26.11%。

最新價為74.7元，近5日股價下跌-2.63%，相關半導體業上漲3.19%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+555 張
  • 外資買賣超：+827 張
  • 投信買賣超：+6 張
  • 自營商買賣超：-278 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 32.13億 35% 2%
25/3 31.50億 29% 8%
25/2 29.13億 30% 14%
25/1 25.57億 11% -13%
24/12 29.46億 20% 17%
24/11 25.21億 -0% -2%

景碩(3189-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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