聯強Q1賺18億元年減逾1成 每股純益1.1元 積極應對半導體業務波動

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-05-06 18:13

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聯強 (2347-TW) 今 (6) 日公布 2025 年第一季財報，稅後純益稅後純益 18.0 億元，年減 17.0%，每股純益 1.10 元；聯強表示，展望第二季，將專注於擴展高附加價值的商用加值業務，同時積極應對半導體業務的波動。

聯強第一季營收 91.4 億元，年減 12.0%；毛利率 4.4%，年增 0.1 個百分點；營業利益 19 億元，年減 19.0%；營益率 2.1%，年減 0.2 個百分點。稅後純益 18 億元，年減 17%，每股純益 1.1 元。

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聯強表示，第一季營收下滑，主要受到半導體業務高基期的影響。去年受惠客戶積極補貨，半導體業務大幅成長 52%，達近 500 億元的歷史新高；今年則因市場需求回歸常態，營收年減 27%，但仍為歷年同期中除去年外的新高。

聯強表示，商用加值業務受惠企業持續推動數位轉型及強化資訊基礎建設投資，保持穩健成長，年增 9%，創下歷年同期次高。資訊消費與通訊業務，則因市場氛圍不佳及消費者信心低迷影響，第一季小幅年減 3% 與 2%。