【K教官觀點】台灣外銷訂單亮眼是搶運潮？川普關稅下的「短多長空」與台股投資策略

鉅亨研報 2025-05-06 17:39

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在瞬息萬變的市場中，如何解讀經濟數據與應對潛在風險，是每位投資人必須面對的課題。台灣最新的外銷訂單數據可能藏著什麼「玄機」？該怎麼布局台股投資策略，今天 K 教官分成四個要點和大家分享！

1. 亮眼的外銷訂單：數據反映的需求熱潮

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台灣經濟的關鍵指標——外銷訂單。最新公布的數據顯示，外銷訂單呈現月增、年增的雙成長現象。不僅代表市場對台灣出口貨品的需求非常龐大，從金額上看，近期數據甚至達到這幾年來（不含 2020-2021 年特殊時期）的高點，這無疑讓以外銷為主的台灣企業感到樂觀，因為這意味著他們近期的賺錢速度相對更快。

2. 數據背後的潛在驅動力：川普關稅與「搶運」效應

「後續的出口還可期待嗎？」

關鍵在於，目前市場卡著一個非常重要的事件——川普的關稅。

關稅一旦提高，會導致整體成本上升。為了避免未來成本過高，企業通常會在關稅正式實施前，出現所謂的「搶運」行為，即提前下單並運送貨物。近期外銷訂單如此強勁的年增率（上個月高達 31.1%，本月也有 5%），可能與此搶運動作有關。

特別值得關注的是，川普曾在 4 月宣佈關稅，但不到 24 小時又取消了對等關稅，並延長了 90 天的談判期。正是這種不確定性與政策變動，可能刺激了 4 月份的外銷訂單金額，使其出現比習慣性下滑更為亮眼的走勢。這表明部分強勁的訂單需求，可能來自於對未來不確定性的預期，不一定來自純粹的市場自然增長。

3. 外銷訂單對台股的啟示：「短多長空」的複雜訊號

亮眼的外銷訂單，對企業營收而言固然是正面訊息。但對於股價而言，這可能是一個需要更謹慎看待的訊號。

換言之，在短時間內，強勁的數據可能帶來樂觀情緒並支撐股價（短多），但長期來看，如果潛在的關稅風險最終實現，或是搶運效應結束導致後續訂單下滑，這都可能為市場帶來壓力（長空）。

如何思考在一個短期可能樂觀、但長期存在風險的格局下進行交易與佈局？，面對這種情況，有時亮眼的數據反而不見得是全面性買進的訊號，甚至可能是需要「停、看、聽」的時候。