〈焦點股〉搭上矽光子熱 統新、上詮盤中一度漲逾4%

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法人表示，統新專注於薄膜濾光片及光學鍍膜的研發與生產，該領域隨著 5G 及光通信技術的快速進步，預期將為公司帶來穩定的營收增長，未來隨著市場對高性能光學元件的需求日益增加，統新將持續受益於市場趨勢，維持正向發展。整體來看，統新在技術層面及市場擴充套件上具潛力。

上詮則是在今年的營業報告書表示，光通訊在 AI 發展的狂潮下，已成為解決高速傳輸及降低能耗最有效的解方，公司已提早進行矽光封裝布局，在推出可符合半導體封裝環境需求的光纖陣列連接器產品後，未來持續發揮精密光纖連結技術的侵勢，全力投入矽光封裝開發的製程標準化。