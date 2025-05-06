〈焦點股〉搭上矽光子熱 統新、上詮盤中一度漲逾4%
鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-06 14:20
矽光子 (CPO) 題材持續發燒，濾光片廠統新 (6426-TW)，近年專注於光學鍍膜服務，提供光通訊主動與被動濾片與資料中心等多元產品，上詮 (3363-TW) 則是宣布強化矽光封裝的開發，強化自動化生産與測試設備的開發。近期在台幣走升，電子股疲弱之際，搭上 CPO 熱潮的統新、上詮今 (6) 日股價開低後，盤中攀升上揚，漲幅一度來到 4%。
統新今天股價開低震盪後翻紅向上，股價一度漲逾半根漲停板，盤中收斂暫收 72 元，漲 4.65%；上詮雖仍列注意股，今日開低走高，盤中上揚，一度攻破 190 元大關，漲幅逾 4% 以上。
法人表示，統新專注於薄膜濾光片及光學鍍膜的研發與生產，該領域隨著 5G 及光通信技術的快速進步，預期將為公司帶來穩定的營收增長，未來隨著市場對高性能光學元件的需求日益增加，統新將持續受益於市場趨勢，維持正向發展。整體來看，統新在技術層面及市場擴充套件上具潛力。
上詮則是在今年的營業報告書表示，光通訊在 AI 發展的狂潮下，已成為解決高速傳輸及降低能耗最有效的解方，公司已提早進行矽光封裝布局，在推出可符合半導體封裝環境需求的光纖陣列連接器產品後，未來持續發揮精密光纖連結技術的侵勢，全力投入矽光封裝開發的製程標準化。
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