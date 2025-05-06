台幣升值概念股正夯！國泰投信：熱錢助台股續反彈 關注2產業

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-06 12:24

‌



隨著匯率議題升溫，新台幣強勢升值掀起市場熱議，更引發短期熱錢湧入，外資上週累計買超達 523.64 億元，5 日再敲進 244.62 億元，連二日站在買方。國泰投信觀察歷史經驗，發現台股與新台幣匯率大多呈現正向連動，當外資匯入推升台幣升值時，台股短線上漲的機率也隨之提高，加上近期熱錢行情，外資現貨回補動作明顯，有助台股延續反彈走勢，選股方面則建議關注外資及國安基金偏好的大型股為主。

國泰投信 ETF 研究團隊表示，台股歷經雲霄飛車，眾多投資人抱持危機入市的觀念，伺機尋找機會，有部分投資人在「川震」下，好奇何時才是最佳買點，但在美國總統川普執政下，利多與利空消息連環炮，短短幾個月間期貨跌停、台幣驟升等事件頻發，難得一見的程度讓今年行情堪稱歷史性的一年，在短線投資不確定性偏高的情況下，只能將眼光放長遠，透過定期定額長期投資來應對。

‌



國泰永續高股息 (00878-TW) 基金經理人游日傑指出，今年不只 AI 概念股，內需產業也成為受矚目的對象，近日「台幣升值概念股」成為關注的標的，不過，其實持有 ETF 的投資人，手中就有不少受惠股，以受益人數最多、172 萬人持有的 00878 為例，投資組合當中就有每月收入大量台幣現金流的電信股及食品股，這些都是屬於台幣計價的內需產業，有望受惠台幣升值，也不怕對等關稅政策衝擊。

游日傑說明，其實買台股 ETF 最重要的就是先想清楚「台灣是不是值得投資的市場」，很明顯在美中貿易戰加劇下，AI 仍然是趨勢主軸，各國要發展 AI 時，台灣仍然擁有最完整的產業鏈，沒有其他國家能夠取代，00878 成分股也囊括 AI 概念股，有望在 AI 長線多頭下受惠。提醒投資人，00878 已宣布本季預估配息 0.47 元，除息日為 5 月 19 日，最後申購日為 5 月 16 日。

國泰台灣領袖 50 ETF (00922-TW) 基金經理人蘇鼎宇則表示，雖近期美中貿易關稅局勢趨緩，加上新台幣快速升值帶動熱錢行情，但也需留意台幣強升所帶來的匯兌損失，往往會在台幣轉貶或財報季接近時逐步反映。