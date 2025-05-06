營收速報 - 青雲(5386)4月營收5.02億元年增率高達277.92％
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 12:15
今年1-4月累計營收為17.49億元，累計年增率102.1%。
最新價為66元，近5日股價下跌-1.25%，相關電腦及週設類指數上漲0.77%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+34 張
- 外資買賣超：+31 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|5.02億
|278%
|-0%
|25/3
|5.04億
|189%
|96%
|25/2
|2.57億
|-29%
|-47%
|25/1
|4.86億
|148%
|5%
|24/12
|4.61億
|216%
|-16%
|24/11
|5.50億
|253%
|27%
青雲(5386-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。資訊設備及其他週邊設備加工製造及買賣。高階伺服器記憶體模組。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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