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鉅亨速報

營收速報 - 青雲(5386)4月營收5.02億元年增率高達277.92％

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 12:15


青雲(5386-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣5.02億元，年增率277.92%，月增率-0.47%。

今年1-4月累計營收為17.49億元，累計年增率102.1%。

最新價為66元，近5日股價下跌-1.25%，相關電腦及週設類指數上漲0.77%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+34 張
  • 外資買賣超：+31 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 5.02億 278% -0%
25/3 5.04億 189% 96%
25/2 2.57億 -29% -47%
25/1 4.86億 148% 5%
24/12 4.61億 216% -16%
24/11 5.50億 253% 27%

青雲(5386-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。資訊設備及其他週邊設備加工製造及買賣。高階伺服器記憶體模組。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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