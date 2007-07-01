三星佔韓13%GDP！前五大企業掌控40%經濟命脈 尹錫悅時代集中度再破表

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-06 12:30

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最新數據顯示，南韓大型企業在該國經濟中的主導地位進一步增強，以三星集團為首的前五大企業佔國內生產毛額 (GDP) 的 40%，若擴大到全部大型企業集團，佔南韓 GDP 規模更接近 80%。

《韓聯社》報導，去年被南韓公平交易委員會指定為公示對象的 92 家大型企業集團 (資產 5 兆韓元以上)，合計實現銷售額 2007.7 兆韓元，佔名目 GDP 的 78.8%，其中資產規模在 11.6 兆韓元以上、被歸類為「相互出資限制企業集團」的 46 家大型企業，合計銷售額達 1833.1 兆韓元，佔 GDP 的 71.9%。儘管這些企業僅佔公示對象企業集團的一半，但銷售額佔比高達 91.3%，反映出南韓大企業結構高度集中在主要大型企業。

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雖然企業銷售額也包括海外收入，跟 GDP 類別不完全一致，但考量到它們代表特定時期的產出，因此可以作為衡量大公司集中度的標準。

具體來說，三星以 331.8 兆韓元的銷售額位居首位，這一數字相當於 GDP 的 13%，緊隨其後的是現代汽車集團，去年銷售額 279.8 兆韓元，相當於 GDP 的 11%，之後是 SK 集團的 205.9 兆韓元，相當於 GDP 的 8.1%。三星、現代汽車、SK、LG 和樂天五大集團的銷售總額合計達到 1025 兆韓元，佔 GDP 約 40%。

南韓大企業集中現象由來已久，各屆政府對此的態度與政策取向有所不同，有的將其視為亟待整頓的「結構性問題」，有的則認為它是支撐國家經濟的「中堅力量」。

自 2017 年執政以來，南韓前總統文在寅將「經濟民主化」作為核心政策之一，推動以公平交易委員會為主導的財閥改革，重點整頓不正當內部交易，並致力於建構共生型經濟生態。在此政策影響下，大企業銷售額佔 GDP 的比重從 2018 年的 70.9% 逐步降至 2019 年的 68.7% 和 2020 年的 65.3%。

然而，隨著新冠疫情爆發，具備強大應變能力的大企業銷售額迅速成長，銷售額佔 GDP 的比重在 2021 年升至 73.5%，2022 年更攀升至 85.2%，創近年來新高。

自 2022 年 5 月上任以來，南韓總統尹錫悅推行下調法人稅、放寬企業監管等政策。儘管過去兩年該比重略有回落，2023 年和 2024 年分別為 79.4% 和 78.8%，仍明顯高於文在寅政府初期水準。