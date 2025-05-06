亞泰影像AOI檢測應用Q1已有出貨實績 將朝更多型號開發產品

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-06 15:40

‌



亞光 (3019-TW) 旗下影像感測模組廠亞泰影像 (4974-TW) 今 (6) 日召開法人說明會，並公布最新獲利資訊，亞泰影像在稅後純益 1.32 億元，創史上同期新高，每股純益達 1.82 元，亞泰影像總經理吳淑品指出，首季亞泰影像將與台灣設備業者合作跨入開發半導體應用的晶圓級檢測 AOI 系統並已有占營收 1-2% 的業績，未來並將朝更多型號開發。

而就目前的新台幣匯率兩天來急升走勢上及美國川普總統對關稅的改變上，吳淑品說，亞泰影像正與客戶密切觀察整體外在環境的變化提出因應，但目前尚無太大改變，而依過去經驗而言，新台幣兌美元匯率的每 1 個百分點變化，將影響稅前盈餘 400 萬元。

‌



同時，就目前的接單狀況來看，亞泰影像訂單能見度約 1-2 個月，但隨客戶需求進行滾動式調整，依目前的狀況來看，訂單可看到 6 月底，且預估在第二季的產能利用率仍維持在 90% 的水準。

亞泰影像 2025 年首季營收 11.02 億元，創同期新高，毛利率 17.06%，季增 2.24 個百分點，年增 0.35 個百分點，稅後純益 1.32 億元，創史上同期新高，季減 4.35%，年增 14.78%，每股純益達 1.82 元。

亞泰影像的影像感測器模組目前客戶在全球前五大多功能事務機品牌中即涵蓋四家，客戶端手中的在去年庫存漸去化後，去年以來拉貨狀況轉佳，亞泰影像將與台灣設備業者合作跨入開發半導體應用的晶圓級檢測 AOI 系統，今年第一季的這類產品營收占總體營收比重爲 1-2%。

吳淑品指出，亞泰影像在 AOI 檢測相關產品上，未來並將朝更多型號開發。

同時，亞泰影像 2025 年的產能維持在全年 3800 萬套，與上一年相同，產能以緬甸與中國深圳維持 40% 比 60% 配合，吳淑品說，2024 年亞泰影像上、下半年營收比重爲 44% 比 56%，目前預估 2025 年也將維持類似此一分布。