鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)目標價調降至415元，幅度約5.68%
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 18:10
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對研華(2395-TW)提出目標價估值：中位數由440元下修至415元，調降幅度5.68%。其中最高估值660元，最低估值278元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予研華(2395-TW)評價：積極樂觀12位、保持中立4位、保守悲觀2位。
研華(2395-TW)今(2日)收盤價為339.5元。近5日股價上漲2.9%，相關電腦週邊近5日上漲3.81%，集中市場加權指數上漲3.88%，股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- Q2營收估續增、雙率持穩 面對關稅暫無漲價計畫
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)目標價調降至435元，幅度約3.33%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)EPS預估下修至12.8元，預估目標價為435元
- 研華南加州廠年底完工 2028年評估美國或東南亞擴產
上一篇
下一篇