營收速報 - 中菲行(5609)4月營收25.36億元年增率高達30.79％
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 10:15
今年1-4月累計營收為95.27億元，累計年增率28.96%。
最新價為74.8元，近5日股價下跌-3.01%，相關航運運輸股價指數下跌-0.43%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-91 張
- 外資買賣超：+149 張
- 投信買賣超：-175 張
- 自營商買賣超：-65 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|25.36億
|31%
|-1%
|25/3
|25.55億
|31%
|20%
|25/2
|21.38億
|34%
|-7%
|25/1
|22.98億
|21%
|-16%
|24/12
|27.46億
|42%
|-2%
|24/11
|28.15億
|44%
|2%
中菲行(5609-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為航空貨運承攬及海運承攬運送業務之經營、進出口貨物之報關業務。倉儲業務之經營、理貨包裝業務之經營。前項有關業務之經營及投資。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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