search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 中菲行(5609)4月營收25.36億元年增率高達30.79％

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 10:15


中菲行(5609-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣25.36億元，年增率30.79%，月增率-0.77%。

今年1-4月累計營收為95.27億元，累計年增率28.96%。

最新價為74.8元，近5日股價下跌-3.01%，相關航運運輸股價指數下跌-0.43%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-91 張
  • 外資買賣超：+149 張
  • 投信買賣超：-175 張
  • 自營商買賣超：-65 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 25.36億 31% -1%
25/3 25.55億 31% 20%
25/2 21.38億 34% -7%
25/1 22.98億 21% -16%
24/12 27.46億 42% -2%
24/11 28.15億 44% 2%

中菲行(5609-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為航空貨運承攬及海運承攬運送業務之經營、進出口貨物之報關業務。倉儲業務之經營、理貨包裝業務之經營。前項有關業務之經營及投資。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報4月營收中菲行

相關行情

台股首頁我要存股
中菲行75.9+2.29%
美元/台幣30.160+0.05%

延伸閱讀



    Empty