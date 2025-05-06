〈焦點股〉台幣1個月來升值近10%助攻出國潮 多檔旅遊股漲停

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-06 10:10

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新台幣今 (6) 日早盤又見到突破 30 元整數大關，開盤 15 分鐘最高來到 29.988 元，升值 1.57 角，累計近一個月來升值近 10%，市場再度掀起討論出國旅遊、出國購物等熱度，激勵旅行社業者續漲，燦星旅 (2719-TW)、易飛網 (2734-TW)、五福 (2745-TW) 均亮漲停燈並鎖死，山富 (2743-TW) 一度漲停，鳳凰 (5706-TW) 也漲近 3%。

易遊網表示，觀察到消費者已從報復性消費轉向策略性消費，去年台灣旅客平均出國次數從 2023 年的 1.87 次成長至 2.1 次，但年均花費卻下降近 4000 元，顯示消費者對價格的敏感度逐漸提升，精打細算、理性規劃的策略型消費成常態。

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據易遊網機票銷售數據顯示，去年熱門十大航點依序為東京、大阪、首爾、香港、曼谷、沖繩、上海、釜山、澳門、福岡，其中東北亞就有 6 個城市進榜，由於日韓航點眾多、航班穩定，具短程飛行優勢，加上文化相近性，對台灣旅客極具吸引力。

台灣虎航規劃，7 月再開出高雄 - 仙台航線，此航線不僅是高雄出發飛日本的第 8 條航線外，也是高雄出發首條直飛日本東北地區的航線。

易遊網進一步從 2025 年第一季機票銷售數據出發，預測未來潛力十大航點，包括濟州島、清州、釜山、大邱、高松、沖繩、首爾、巴黎、米蘭和慕尼黑等。