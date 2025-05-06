〈昶瑞機電上櫃〉4月營收年增2成 設有彈性協商條款不怕匯率波動

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-06 10:11

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昶瑞機電 (7642-TW) 公布 2025 年 4 月營收為 0.72 億元，較去年同期增加 22.74%，前 4 月累計營收為 3.03 億元，年增 14.66%。對於近期新台幣匯率波動劇烈，昶瑞表示，與客戶間匯率機制設有彈性協商條款，若市場波動超出一定範圍，雙方將隨即進行價格調整之討論。

昶瑞 2025 年第一季營收達新台幣 2.31 億元，較去年同期成長 12.35%，每股稅後純益 (EPS)1.51 元。公司表示，觀察目前訂單與出貨進度，預估上半年營運將優於去年同期，下半年表現亦可望延續上半年成長態勢。

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談及近期新台幣暴力升值，昶瑞表示，過往已數次因應匯率與原物料、工資變動進行合理價格調整，並獲客戶理解與支持，未來匯率若波動超出一定範圍，仍可進一步討論。此外，昶瑞部分原物料供應商已轉為以美元計價，同時控管美元部位資產於適當範圍，確保匯率變動對財務面的衝擊維持可控水準。

對於美國總統川普近期提出對台課徵 10% 對等關稅政策，昶瑞表示，由於公司與客戶之貿易條件採用 FOB 離岸價格報價，已出貨之訂單關稅於進口時由客戶申報；已成立訂單尚未出貨部分仍維持出貨，並無接獲客戶取消訂單或要求延後出貨的情形。