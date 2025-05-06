鉅亨速報 - Factset 最新調查：TG治療(TGTX-US)EPS預估下修至0.7元，預估目標價為48.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 04:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對TG治療(TGTX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.03元下修至0.7元，其中最高估值1.4元，最低估值0.53元，預估目標價為48.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.4(1.4)
|2.55
|2.9
|3.8
|最低值
|0.53(0.64)
|1.04
|1.7
|3.67
|平均值
|0.89(0.98)
|1.8
|2.47
|3.74
|中位數
|0.7(1.03)
|1.8
|2.54
|3.74
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.13億
|8.89億
|11.98億
|14.84億
|最低值
|5.40億
|6.93億
|8.20億
|13.30億
|平均值
|5.74億
|7.97億
|9.95億
|14.07億
|中位數
|5.79億
|8.14億
|10.08億
|14.07億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.42
|-2.63
|-1.46
|0.09
|0.15
|營業收入
|15萬
|669萬
|279萬
|2.34億
|3.29億
詳細資訊請看美股內頁：
TG治療(TGTX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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