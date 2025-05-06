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鉅亨速報 - Factset 最新調查：TG治療(TGTX-US)EPS預估下修至0.7元，預估目標價為48.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 04:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對TG治療(TGTX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.03元下修至0.7元，其中最高估值1.4元，最低估值0.53元，預估目標價為48.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.4(1.4)2.552.93.8
最低值0.53(0.64)1.041.73.67
平均值0.89(0.98)1.82.473.74
中位數0.7(1.03)1.82.543.74

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.13億8.89億11.98億14.84億
最低值5.40億6.93億8.20億13.30億
平均值5.74億7.97億9.95億14.07億
中位數5.79億8.14億10.08億14.07億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.42-2.63-1.460.090.15
營業收入15萬669萬279萬2.34億3.29億

詳細資訊請看美股內頁：
TG治療(TGTX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTGTX

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