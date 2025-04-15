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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：康明斯CMI-US的目標價調降至349元，幅度約8.4%

鉅亨網新聞中心 2025-04-15 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對康明斯(CMI-US)提出目標價估值：中位數由381元下修至349元，調降幅度8.4%。其中最高估值460元，最低估值240元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予康明斯評價：積極樂觀7位、保持中立14位、保守悲觀2位。

康明斯今(15日)收盤價為288.63元。近5日股價上漲8.4%，標普指數上漲6.79%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CMI市場預估目標價

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