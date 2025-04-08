鉅亨速報 - Factset 最新調查：康明斯CMI-US的目標價調降至384元，幅度約4%
鉅亨網新聞中心 2025-04-08 02:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對康明斯(CMI-US)提出目標價估值：中位數由400元下修至384元，調降幅度4%。其中最高估值460元，最低估值240元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予康明斯評價：積極樂觀7位、保持中立14位、保守悲觀2位。
康明斯今(8日)收盤價為272.4元。近5日股價下跌4%，標普指數下跌9.08%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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