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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Huntington Ingalls Industries IncHII-US的目標價調升至225元，幅度約10.29%

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 04:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Huntington Ingalls Industries Inc(HII-US)提出目標價估值：中位數由204元上修至225元，調升幅度10.29%。其中最高估值286元，最低估值166元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予Huntington Ingalls Industries Inc評價：積極樂觀5位、保持中立10位、保守悲觀1位。

Huntington Ingalls Industries Inc今(6日)收盤價為233.39元。近5日股價上漲10.29%，標普指數上漲2.92%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股HII市場預估目標價

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Huntington Ingalls Industries Inc233.18+1.37%

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