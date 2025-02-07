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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Huntington Ingalls Industries Inc(HII-US)EPS預估下修至14.28元，預估目標價為195.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:16


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Huntington Ingalls Industries Inc(HII-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.73元下修至14.28元，其中最高估值18.35元，最低估值13.25元，預估目標價為195.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值18.35(18.35)19.4120.3521.49
最低值13.25(13.25)15.5217.7320.4
平均值14.81(15.24)17.0118.9520.95
中位數14.28(14.73)16.6118.820.95

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值121.44億127.36億133.02億138.61億
最低值118.41億123.26億128.11億133.23億
平均值119.81億124.94億130.54億135.92億
中位數119.98億124.79億130.41億135.92億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS17.1413.5014.4417.0713.96
營業收入93.61億95.24億106.76億114.54億115.35億

詳細資訊請看美股內頁：
Huntington Ingalls Industries Inc(HII-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHII

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