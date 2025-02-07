鉅亨速報 - Factset 最新調查：Huntington Ingalls Industries Inc(HII-US)EPS預估下修至14.28元，預估目標價為195.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:16
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Huntington Ingalls Industries Inc(HII-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.73元下修至14.28元，其中最高估值18.35元，最低估值13.25元，預估目標價為195.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|18.35(18.35)
|19.41
|20.35
|21.49
|最低值
|13.25(13.25)
|15.52
|17.73
|20.4
|平均值
|14.81(15.24)
|17.01
|18.95
|20.95
|中位數
|14.28(14.73)
|16.61
|18.8
|20.95
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|121.44億
|127.36億
|133.02億
|138.61億
|最低值
|118.41億
|123.26億
|128.11億
|133.23億
|平均值
|119.81億
|124.94億
|130.54億
|135.92億
|中位數
|119.98億
|124.79億
|130.41億
|135.92億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|17.14
|13.50
|14.44
|17.07
|13.96
|營業收入
|93.61億
|95.24億
|106.76億
|114.54億
|115.35億
詳細資訊請看美股內頁：
Huntington Ingalls Industries Inc(HII-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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