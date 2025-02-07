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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Huntington Ingalls Industries IncHII-US的目標價調降至195元，幅度約7.14%

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:16


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Huntington Ingalls Industries Inc(HII-US)提出目標價估值：中位數由210元下修至195元，調降幅度7.14%。其中最高估值260元，最低估值166元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予Huntington Ingalls Industries Inc評價：積極樂觀3位、保持中立11位、保守悲觀2位。

Huntington Ingalls Industries Inc今(7日)收盤價為159.75元。近5日股價上漲7.14%，標普指數上漲0.2%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股HII市場預估目標價

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Huntington Ingalls Industries Inc159.75-18.32%

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