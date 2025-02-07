鉅亨速報 - Factset 最新調查：Huntington Ingalls Industries IncHII-US的目標價調降至195元，幅度約7.14%
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:16
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Huntington Ingalls Industries Inc(HII-US)提出目標價估值：中位數由210元下修至195元，調降幅度7.14%。其中最高估值260元，最低估值166元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予Huntington Ingalls Industries Inc評價：積極樂觀3位、保持中立11位、保守悲觀2位。
Huntington Ingalls Industries Inc今(7日)收盤價為159.75元。近5日股價上漲7.14%，標普指數上漲0.2%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Colliers International Group Inc(CIGI-US)EPS預估下修至6.88元，預估目標價為171.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：nVent Electric plc(NVT-US)EPS預估上修至3.05元，預估目標價為88.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Huntington Ingalls Industries Inc(HII-US)EPS預估下修至14.28元，預估目標價為195.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：WEX Inc(WEX-US)EPS預估下修至15.01元，預估目標價為186.00元
上一篇
下一篇