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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Huntington Ingalls Industries IncHII-US的目標價調升至200元，幅度約4.17%

鉅亨網新聞中心 2025-04-21 20:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Huntington Ingalls Industries Inc(HII-US)提出目標價估值：中位數由192元上修至200元，調升幅度4.17%。其中最高估值236元，最低估值165元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予Huntington Ingalls Industries Inc評價：積極樂觀5位、保持中立10位、保守悲觀1位。

Huntington Ingalls Industries Inc今(21日)收盤價為219.4528元。近5日股價上漲4.17%，標普指數下跌1.5%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股HII市場預估目標價

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Huntington Ingalls Industries Inc219.45281.79%

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