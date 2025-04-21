鉅亨速報 - Factset 最新調查：Huntington Ingalls Industries IncHII-US的目標價調升至200元，幅度約4.17%
鉅亨網新聞中心 2025-04-21 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Huntington Ingalls Industries Inc(HII-US)提出目標價估值：中位數由192元上修至200元，調升幅度4.17%。其中最高估值236元，最低估值165元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予Huntington Ingalls Industries Inc評價：積極樂觀5位、保持中立10位、保守悲觀1位。
Huntington Ingalls Industries Inc今(21日)收盤價為219.4528元。近5日股價上漲4.17%，標普指數下跌1.5%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 華爾街頂尖分析師專欄Joe’s華爾街脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Huntington Ingalls Industries IncHII-US的目標價調降至195元，幅度約7.14%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Huntington Ingalls Industries Inc(HII-US)EPS預估下修至14.28元，預估目標價為195.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Huntington Ingalls Industries IncHII-US的目標價調升至190元，幅度約3.83%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Builders Firstsource Inc(BLDR-US)EPS預估下修至9.52元，預估目標價為162.00元
上一篇
下一篇