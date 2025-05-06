鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fortive公司(FTV-US)EPS預估下修至3.9元，預估目標價為82.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 06:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Fortive公司(FTV-US)做出2025年EPS預估：中位數由4元下修至3.9元，其中最高估值4.1元，最低估值3.8元，預估目標價為82.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.1(4.1)
|4.65
|5.05
|5.55
|最低值
|3.8(3.8)
|4.08
|4.55
|5.55
|平均值
|3.96(3.98)
|4.3
|4.76
|5.55
|中位數
|3.9(4)
|4.3
|4.74
|5.55
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|63.31億
|67.34億
|71.11億
|72.80億
|最低值
|60.93億
|61.98億
|67.65億
|72.80億
|平均值
|62.54億
|65.42億
|69.30億
|72.80億
|中位數
|62.87億
|65.71億
|69.47億
|72.80億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.49
|1.63
|2.10
|2.43
|2.36
|營業收入
|46.34億
|52.55億
|58.26億
|60.65億
|62.32億
詳細資訊請看美股內頁：
Fortive公司(FTV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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