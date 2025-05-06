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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fortive公司(FTV-US)EPS預估下修至3.9元，預估目標價為82.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 06:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Fortive公司(FTV-US)做出2025年EPS預估：中位數由4元下修至3.9元，其中最高估值4.1元，最低估值3.8元，預估目標價為82.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.1(4.1)4.655.055.55
最低值3.8(3.8)4.084.555.55
平均值3.96(3.98)4.34.765.55
中位數3.9(4)4.34.745.55

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值63.31億67.34億71.11億72.80億
最低值60.93億61.98億67.65億72.80億
平均值62.54億65.42億69.30億72.80億
中位數62.87億65.71億69.47億72.80億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.491.632.102.432.36
營業收入46.34億52.55億58.26億60.65億62.32億

詳細資訊請看美股內頁：
Fortive公司(FTV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFTV

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