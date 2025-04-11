鉅亨速報 - Factset 最新調查：Huntington Ingalls Industries IncHII-US的目標價調升至190元，幅度約3.83%
鉅亨網新聞中心 2025-04-11 20:17
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Huntington Ingalls Industries Inc(HII-US)提出目標價估值：中位數由183元上修至190元，調升幅度3.83%。其中最高估值235元，最低估值165元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予Huntington Ingalls Industries Inc評價：積極樂觀5位、保持中立10位、保守悲觀1位。
Huntington Ingalls Industries Inc今(11日)收盤價為199.585元。近5日股價下跌3.83%，標普指數下跌2.38%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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